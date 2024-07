Elezioni dell’Ordine dei Medici – Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Napoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Ordinatamente auspica una gestione trasparente del voto e si impegna ad incidere per la migliore sanità in regione Campania Le scorsesono state annullate, da parteCommissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, in seguito al ricorso per irregolarità durante le operazioni di voto e di scrutinio, in particolar modo per la reiterata e ostinata omissionepec originale da partestesso eFNOMCeO, contenente il risultato elettorale del voto telematico. Il commissariamento è indice che la Categoria medica napoletana sta vivendo un grosso disagio a causa di una perseverante azione corporativa, che, piuttosto di allargare il camporappresentatività nei confronti deina, che sono cambiati e continuano a cambiare, si chiude a riccio con la volontà di mantenere uno status quo inutile e dannoso, soprattutto nella tutelaSalute dei Cittadini.