BF Internationale al via in Algeria il più grande progetto industriale italiano nel Mediterraneo del sud

(Di sabato 6 luglio 2024) Si è tenuta oggi, presso il Centro Internazionale Congressi Abdelatif Rahal, alla presenza del Ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale algerino Youcef Chorfa, del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, del Ministro delle Finanze algerino Laaziz Fayed, del Ministro algerino dell'Energia e delle Miniere Mohamed Arkab, del Ministro algerino dell'Industria e della Produzione Farmaceutica Ali Aoun, del ministro algerino dell'Idraulica Taha Derbal, del Presidente della Regione Wilaya di Timimoun Souna Benamar insieme ai parlamentari eletti nella regione di Timimoun, del Direttore del Fondo Nazionale di Investimento algerino (FNI) Kemal Mansouri, del Direttore Generale dell'Agenzia algerina per la promozione degli investimenti (AAPI) Omar Rekkache e dell'Amministratore Delegato di BF Spa Federico Vecchioni, la cerimonia per la formalizzazione dell'accordo tra BF International Best Fields Best Food Ltd, società controllata da B.