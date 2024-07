Bellezza protagonista all’Impruneta con le selezioni di Miss Italia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 6 luglio 2024)con ledi. Venerdì (12 luglio) in piazza Buondelmonti si terrà la selezione regionale per la finale di2024. Questo evento glamour rappresenta una tappa fondamentale per le aspirantidella Toscana, che si sfideranno per conquistare un posto nella finale nazionale. La serata prenderà il via alle 20 con una raffinata apericena, offrendo ai presenti un’esperienza culinaria di alto livello. Gli ospiti potranno deliziare il palato con una varietà di stuzzichini gourmet, il tutto accompagnato da un calice di prosecco e concludendo con un dolce raffinato. L’apericena rappresenta un’opportunità perfetta per gustare i sapori locali e socializzare in un ambiente elegante e accogliente.