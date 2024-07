Ancora minacce ad esponenti di FdI Finirete a testa in giù il messaggio a Paola Chiesa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Leevocative di Piazza Loreto 2.0 non si fermano. Dopo le scritte nel Trentino contro Giorgia Meloni oggi è la volta di, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione Difesa di Montecitorio. Anche a lei l’augurio di finire come Mussolini e Petacci, ain giù. Lesui social Tantotutti ain giù“, scrive un commentatore sotto un post di, deputata di Fratelli d’Italia. E un altro insiste: “Ha un viso inquietante e parla sempre di guerre”. Un altroscrive “Ma, questa che fa, va in giro a far pubblicità alla guerra, a spronare gli animi alla battaglia, ad armare i cuori a combattere? Le guerre furono ideate e volute da quelli come lei ma, combattute dai cittadini, gli onori a quelli come lei, ai popoli”.