Premio Strega la grande vittoria di Donatella Di Pietrantonio con L’età fragile

(Di venerdì 5 luglio 2024)Diha finalmente raggiunto il suo sogno, conquistando il prestigiosocon il suo ultimo lavoro(Einaudi). Con ben 189 voti, ha superato di gran lunga Dario Voltolini e il suo Invernale (La nave di Teseo), che si è fermato a 143 voti. Seguono Chiara Valerio con Chi dice e chi tace (Sellerio, 138 voti), Raffaella Romagnolo con Aggiustare l’universo (Mondadori, 83 voti), Paolo Di Paolo con Romanzo senza umani (Feltrinelli, 66 voti) e Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica (minimum fax, 25 voti). L’atmosfera a Villa Giulia era elettrizzante, con i sei finalisti che hanno fatto il loro ingresso scenico abbracciati in cerchio, come una squadra di rugby pronta per la battaglia. Nessun haka maori, però: al posto dei rituali, hanno alzato cartelli con la scritta: «I libri sono in gara chi li scrive no».