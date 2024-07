Osteopatia e Medicina estetica | perché funziona contro le cause della cellulite

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 5 luglio 2024) Andare dall’osteopata per migliorare i segni? Un nuovo, rivoluzionario metodo ideato da un osteopata italiano afferma che è così. Come spiega Giuseppina Alma Cecilia Albani, medico estetico «L’può essere un prezioso alleato nella nostra missione di promuovere la bellezza e il benessere dei nostri pazienti. Attraverso l’applicazione di tecniche manuali specifiche, gli osteopati lavorano per ripristinare l’equilibrio muscolo-scheletrico e la postura. Aspetti che migliorano viso e corpo». «Ma non solo -aggiunge Simone Giordano, osteopata e fondatore di MedicalPro – il nostro lavoro incide positivamente anche sulla circolazione sanguigna e riduce i gonfiori agli arti inferiori». Massaggio drenante, come farlo a casa per contrastare la: un approccio che? Favorire una migliore circolazione del sangue offre diversi benefici.