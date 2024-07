Omicidio a Codisotto in cella i fratelli condannati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Luzzara (Reggio Emilia), 5 luglio 2024 - Nuovo atto al procedimento per l’del febbraio di due anni fa di un operaio indiano di 38 anni, avvenuto alla ditta Quattro B adi Luzzara. I dueindiania dieci anni perpreterintenzionale sono stati colpiti da un provvedimento del giudice di custodia cautelare in carcere, in sostituzione degli arresti domiciliari in vigore finora. L’altra mattina il provvedimento è stato eseguito a Priverno e a Fondi, dove i due indiani sono domiciliati. Sono stati entrambi portati in carcere a Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Charanjit Singh e Paramjit Singh , 43 e 42 anni, sono stati ritenuti colpevoli della morte del connazionale Ranjeet Bains , che abitava a Motteggiana di Mantova, in seguito a una violenta aggressione nell’azienda in cui i tre lavoravano.