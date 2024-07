Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 5 luglio 2024) Appena entrato in carica come presidente di turno dell’Unione europea, il premier ungherese Viktorsi è recato in visita a Kiev da Zelensky ma il 5 luglio era già ada. Notoriamente non amico dell’Ucraina, anzi piuttosto della Russia,afferma di aver compiuto “missioni di pace” relativamente alle quali, però, non ha alcun mandato europeo. Da parte suaha detto al primo ministro ungherese Viktordi essere pronto a discutere con lui i “dettagli” delle sue proposte per la pace in Ucraina. Il capo del Cremlino ha fatto riferimento al suo recente discorso al ministero degli Esteri, in cui ha affermato cheè pronta a cessare le ostilità. Ma a patto che gli ucraini ritirino le truppe dalle 4 regioni rivendicate dalla Russia e si impegneranno a non entrare nella NATO.