Isaac Newton ha davvero scoperto la gravità con la caduta di una mela?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il 5 luglio 1687pubblica la sua opera fondamentale Principi matematici della filosofia naturale, comunemente nota come Principia. Un volume che di fatto dà un nuovo impulso alla Fisica, presentando al mondo accademico una forza dal ruolo dirompente: la. E in cuipresenta la legge di gravitazione universale, unendo le leggi di Keplero sulle orbite planetarie e gli studi di Galileo. Insomma, un asse portante del pensiero scientifico. Tutto questo, pare, nato da una. Ma è verità o leggenda? Un po’ e un po’. Si dice infatti chesi fosse incuriosito al fenomeno dellaper colpa delladi unasulla sua testa, mentre stava riposando sotto un albero della sua tenuta a Woolsthorpe. La notizia, per così dire, venne diffusa da Voltaire nel 1733.