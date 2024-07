I film italiani più belli degli ultimi 30 anni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Cosa resterà deiche hanno segnato il passaggio tra due millenni? Abbiamo provato a dare una risposta in una ventina di titoli e schede, che contenessero anche un po' la storia del nostro cinema dagli'90 a oggi. Partiamo con l'ultimo decennio del Novecento, una fase da ricordare tra commedie edi impegno sociale, grande cinema tradrammatici, di denuncia e commedie. In gran parte firmati da grandi maestri (con qualche sorpresa). Con l'inizio di un nuovo secolo, poi, si va dalla (Nuova) commedia all’italiana (di Virzì, Muccino, ecc) al confronto tra nuovi maestri (Garrone, Sorrentino, Guadagnino) e miti assodati (da Bellocchio a Moretti ecc), dando giusto risalto alle sorprese (Nicchiarelli, Alice Rohrwacher, Damiano e Fabio D’Innocenzo) e alla rinascita deidi genere (crime, mafia, camorra, ma non solo).