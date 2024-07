Flop Italia agli Europei il giudizio dei tifosi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024), ildei: Spalletti out per l’80% degli intervistati, bocciatura per Scamacca e Di Lorenzo, Donnarumma, Barella e Zaccagni gli azzurri da cui ripartire– La delusione dell’eliminazione da Euro 2024 brucia ancora nel cuore deie in queste settimane è oggetto di lunghe disamine tecniche e non. Dall’exploit di Calafiori alla discutibile gestione tecnica di Spalletti, qual è, in definitiva, ildeisull’attuale Nazionalena e il suo CT? Le interviste della campagna “Chi se non gli Azzurri?” di Superscommesse in collaborazione con Netwin.News hanno raccolto le opinioni deisul percorso della Nazionale in questidi Germania: gli intervistati hanno indicato i giocatori che hanno difeso degnamente i colori azzurri e quelli che, invece, si sono rivelati assolutamente inadeguati.