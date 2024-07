Flash mob in undici piazze di tutta la Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nella ‘Weekend dance’ della Notte Rosa sonole località romagnole coinvolte dalle manifestazioni dedicate alla voglia di ballare. E non solo in riviera. Fra le tante figurano infatti anche piazza della LIbertà a Cesena e piazza Plauto a Sarsina, oltre alla piazza Saffi di Forlì e piazza Martiri della Libertà di Faenza. Lasi trasforma così nella pista da ballo più grande d’Italia con un tormentone destinato a diventare virale sui social network, un invito a scatenarsi a ritmo di musica che sarà amplificato da maxischermi e palcoscenici a cielo aperto: semplici movenze che ognuno potrà interpretare come meglio crede unendosi al flusso che invaderà ogni luogo della. Il tutto sulle note di ‘Weekend Dance’, il brano appositamente realizzato da Moreno il Biondo con Claudio Cecchetto e cantata dalla nuova orchestra della Gen Z del Liscio Santa Balera, reduci da Sanremo 2024, insieme al rapper Word e la collaborazione di altri dj, per La Notte Rosa.