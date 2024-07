Dal Bangladesh con amore Una rete di solidarietà per riunire una famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Trovare il proprio posto nel mondo è l’obietto di ciascuno di noi. Acb social inclusion, l’associazione che ha vinto il bando dell’assessorato alle pari opportunità, (progetto Arezzo Cittattiva), lo ha permesso a tante famiglie arrivate da, Pakistan, India. Tra queste c’è la storia di un ricongiungimentore prima, e di un grande lavoro di integrazione poi. La storia riguarda una signora delche due anni fa, insieme ai figli, si è ricongiunta al marito che ad Arezzo, ormai da anni, ha trovato un lavoro stabile. Al loro arrivo, nell’estate del 2022, lasi è rivolta allo sportello di ascolto dell’associazione in via Eritrea, per avere informazioni. "Attraverso una serie di incontri con il counselor interculturale e con gli operatori abbiamo strutturato un progetto di orientamento e di accompagnamento per la signora e i bambini, che fosse condiviso con loro e con le esigenze della" racconta Valentina Francini, psicologa dell’associazione (nella foto).