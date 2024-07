Circolarità degli imballaggi energia da rinnovabili e cittadinanza attiva | il percorso di Coca-Cola HBC Italia verso la sostenibilità

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Vent’anni di progetti e investimenti per un obiettivo ben preciso: rendere la propria attività sempre più sostenibile e in armonia con l’ambiente, le comunità locali e i propri dipendenti.Hbc, principale produttore e distributore di prodotti a marchiosul territorio nazionale, ha pubblicato il suo 20esimo Bilancio di. Un’occasione per fare il punto sulle diverse iniziative aziendali promosse negli ultimi anni, ma anche per svelare come il gruppo intende rispettare le proprie promesse sul taglio delle emissioni.Hbc si è impegnata infatti a raggiungere le zero emissioni nette lungo tutta la catena del valore entro il 2040. «Laè la lente attrala quale programmiamo la nostra crescita», spiega Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director diHBC