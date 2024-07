Blitz della Polizia a Scampia | arrestato 31enne sequestrati droga e oggetti rubati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024): scoperta base operativa criminale e denunciati due individui per ricettazione di orologi di lusso contraffatti: Nella mattinata odierna, gli agentiSquadra Mobile e del Commissariato, con il supporto di personale del CompartimentoStradale, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile di Napoli e con l’ausilio degli operatori dei Vigili del Fuoco, hanno effettuato numerose perquisizioni nel quartiereed in particolare nei Rioni “Don Guanella” e nel Rione di edilizia popolare del Lotto P di via Ghisleri, meglio nota come “casa dei Puffi”. pistolaIn particolare, nelle adiacenze di alcuni box, ubicati in quest’ultima località, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola replica, una custodia di una pistola Marca Beretta, una cinturone con fondina per armi da fuoco, tute e accessori scuri adatti per il travisamento, caschi integrali e una moto di grossa cilindrata, risultata essere provento di furto, su cui era applicato un sistema mobile per l’occultamentotarga tramite degli adesivi in cartone.