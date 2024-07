Anticipazioni Endless Love | puntata di oggi 5 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 5 luglio 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladiZeynep esce con la madre e la suocera, ma nonostante il legame affettivo che le unisce per il futuro nipote, le due donne non riescono a trovare un punto d’accordo e si provocano continuamente. Nel frattempo, Tufan si confida con la madre ritrovata, rivelando il suo dilemma: da un lato, desidera fare di tutto per rendere felice Asu, ma dall’altro, non può sopportare l’idea che la donna che ama stia con un altro uomo.