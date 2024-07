Wimbledon 2024 Berrettini | Mi sentivo fiero di essere lì Partita che ricorderò tra 20 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Ad un certo punto ho sentito il pubblico impazzito e mi sono venuti i brividi. Queste emozioni non hanno eguali, soprattutto ripensando ai momenti in cui non riuscivo neanche a seguire i risultati. Mi sono divertito, midilì, di lottare a testa alta contro il numero 1 del mondo, sul campo dicon milioni di persone che ci guardavano.il peso della storia di questae questo mi rende orgoglioso. E’ una di quelle partite che tra 20”. Matteonon può nascondere la delusione dopo una sconfitta, ma allo stesso tempo èdi come ha battagliato sul Centre Court contro Jk Sinner. Per Matteo delle ottime indicazioni, ma ora bisognerà trovare la continuità necessaria nelle prossime settimane per risalire nel ranking: “Ora è importante giocare tornei e fare partite con continuità, con Francisco a fine match ci siamo detti che c’è margine e questo mi dà lo stimolo per continuare a lavorare in questa direzione.