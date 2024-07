Voci di Gaza – Torno dopo nove mesi e intorno ci sono solo macerie e rifiuti Oxfam | Nuova evacuazione viola diritto internazionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Per la prima voltadi guerra, il manager diWaseem Mushtaha è tornato nella Striscia didove ha incontrato per poche ore la sua squadra di colleghi. In quest’audio inviato all’organizzazione racconta l’impatto emotivamente molto pesante con la vista della sua città distrutta. Le, la povertà, la mancanza di cibo. “Le stradepiene die di acque delle fogne. Al mercato abbiamo trovatocibo in scatola molto costoso. Incontrare i miei colleghi mi ha provocato un mix di emozioni: felicità per essere ancora insieme, ma anche tristezza per tutto quello che c’è in. Per i morti e per la distruzione”. In queste ore l’esercito israeliano ha emesso un altro ordine di, dato con scarsissimo preavviso, intimando alla popolazione di abbandonare la zona di Khan Younis est.