Vitulano questa sera irregolarità dell’erogazione idrica

"Comunichiamo che a causa del forte assorbimento in rete è dell'abbassamento dei livelli ottimali nel serbatoio De Maria,potrebbero verificarsi fenomeni di bassa pressionee/o mancanza d'acqua nelle seguenti zone: tutto il centro urbano, Viale San Pietro, via Case Sparse,via Circumvallazione e via Lambicco. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17".