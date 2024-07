Red Bull Marko | Verstappen resta finché il team gli darà una macchina competitiva

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) In un’intervista rilasciata a Oe24 e riportata dalla Gazzetta, Helmutha parlato del futuro di Max: “Redcontinuerà a fornirgli una monoposto all’altezza, lui rispetterà gli impegni con il. Anch’io rispetterà il mio contratto fino al 2026 per poi rinnovarlo a patto che le funzioni non cambino. La clausola d’uscita di Max, in questo caso, non servirà“. Il consulente di casa Redha poi fatto chiarezza su un possibile passaggio dell’olandese in Mercedes: “Al momento sento solo tanti se. Mercedes dovrebbe dare auna vettura, ma anche il nostro motore sarà competitivo“. Infine, sulla penalità inflitta a Max in Austria: “Decisione incomprensibile, è stato Norris ad andare oltre i limiti di pista ed esagerare“.