Puppo lancia Sinner | Si è messo nelle condizioni per vincere Wimbledon Fognini è cambiato

(Di giovedì 4 luglio 2024) La giornata di ieri si è chiusa acon un epico derby azzurro di secondo turno tra Jannike Matteo Berrettini, che ha visto la vittoria in quattro set del numero 1 al mondo dopo quasi quattro ore di gioco. Di questo e di molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale, trasmissione condotta da Dario(giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) e Massimiliano Ambesi (giornalista e commentatore di Eurosport). “Veniamo da una serata sul Campo Centrale che è stata magica, perché anch’io devo dire che non mi aspettavo un’evoluzione di questo tipo ma soprattutto uno svolgimento che è andato in crescendo e che è stato anche emozionante in qualche modo, con la partita a un certo punto che non era più così indirizzata verso il numero uno del mondo, verso Jannik“, dichiara