Per Lindstrom il Napoli chiede un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni

(Di giovedì 4 luglio 2024)sembra essere un profilo interessante per diversi club all’estero. Uno in particolare si è fatto avanti. In caso di eventuale trasferimento, illo cederebbe solo dietro uncondi. Lo scrive su X Nicolò Schira.piace molto all’estero Scrive Schira: «Un club straniero ha mostrato interesse per Jesper. Ilper lasciarlo andareuncondial raggiungimento di». A foreign club have shown interest in Jesper #Lindstrøm. #to sell him ask an expensive loan with obligation to buy upon reaching certain conditions. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2024 Sarà valutato da Conte in ritiro prima di essere ceduto (Schira) Jesperè stato l’acquisto piùdella scorsa estate del, ma non è riuscito a mantenere alte le aspettative; complice sicuramente il poco minutaggio ottenuto, ma soprattutto le grosse difficoltà dei tre allenatori (Garcia, Mazzarri e Calzona) di capirne la sua posizione esatta in campo.