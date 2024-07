Nessuna avvisaglia separati da tre anni | fisioterapista uccisa parla la collega

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Noi l'abbiamo vista uscire dal lavoro. Parcheggiamo metà in clinica e metà fuori dalla clinica, su questa strada, dove si può parcheggiare. Io visivamente non ho potuto vedere, ma sono stata subito avvertita che era successo qualcosa di molto grave in via degli Orseoli e che coinvolgeva una terapista della nostra clinica". Questo il racconto di Maria Cristina Franchitti, amica edi Manuela Petrangeli, la 51ennegiovedì in strada a Roma con un colpo di fucile. Per l'omicidio si è costituito l'ex compagno della donna. Laha aggiunto che "non c'era stata" che potesse avvenire il delitto: "I due si eranoda tre, non c'erano problemi di soldi, lei lavorava e credo anche lui".