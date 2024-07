La toccante testimonianza della famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ladi Benedetta Giovannelli, la ragazza di 23 anni morta domenica scorsa in seguito a una grave malattia ci ha inviato una lettera di ringraziamento, che pubblichiamo: "La vita di nostra figlia Benedetta è stata breve, troppo breve, ma è stata piena, nonostante tutto. Abbiamo avuto la fortuna di averla con noi per 23 anni, che sono certo pochi, ma sono stati sicuramente intensi, con i tanti momenti di gioia che lei ha avuto e che ci ha donato. Era una ragazza speciale, dal carattere d’oro, sensibile e altruista, con una grande profondità di pensiero e con mille interessi (la pittura, la creatività, il volontariato, la pallavolo, le amicizie), che alimentavano la sua vitalità instancabile. In coloro che l’hanno conosciuta ha lasciato il segno per il modo in cui si poneva con gli altri e ha affrontato la malattia con grande coraggio, dignità e tenacia, senza perdere mai il suo dolce sorriso.