In via Condotti la mostra Linea d’Ombra di Antonio Marras

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non solo abiti. Fino al prossimo 27 luglio, gli spazi della boutiquein via deia Roma accoglie la. Ispirata al romanzo La(1916) di Joseph Conrad, l’esposizione propone disegni dell’artista-stilista sardo, insieme a foto e video sotto la sua direzione artistica. Una riflessione sul tempo Al centro, come nelle pagine del romanziere, la riflessione sul tempo e sul passaggio all’età adulta. Nelle 41 opere presenti,porta nel cuore della città eterna un itinerario frammentato di storia personale e collettiva fatto di volti, mani, orme, luci, ombre, oggetti e composizioni. Fonte: Ufficio stampaLadiRiconoscibili alcuni dei motivi cari all’artista, a partire dall’amore per tutto ciò che reca tracce del tempo ed è trasformato dal vissuto.