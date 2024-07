Il Prefetto Riflesso incontra i neo sindaci eletti | assente Nargi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Avellino, Rossana, hato questa mattina iin occasione delle ultime consultazioni elettorali amministrative del 9 e del 10 di giugno scorso. Nel corso dell’incontro, ilha rivolto agli Amministratori l’augurio per un proficuo lavoro a servizio dei cittadini che hanno affidato loro un importante mandato di grande responsabilità nel rispetto e a tutela delle comunità rappresentate, mandato che è ancor più rilevante in questa fase storica in cui i Comuni sono chiamati a mettere in atto tante iniziative ed interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori. Al Sindaco – ha soggiunto il– spetta la funzione strategica di interprete dei bisogni espressi dal contesto locale ed una capacità di intercettare i disagi avvertiti per mettere tempestive iniziative.