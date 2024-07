Giro d’Austra 2024 Brandon Rivera vince al fotofinish su Martin Marcellusi ed è il nuovo leader

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Cambio della guardia ald’Austria. Tappa e maglia per il colombiano, che si porta a casa la Maria Taferl-Steyr di 184,5 chilometri battendo all’azzurro(Bardiani-CSF-Faizané) in uno sprint ristretto, mentre il podio è completato da Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck). Ma il primo della classe sarebbe cambiato indipendentemente dall’andamento della corsa: una caduta di gruppo poco dopo il via ha costretto al ritiro Max Walscheid (Jayco-AlUla),fino a stamattina. Dopo quasi un’ora si può ripartire e parte una fuga con Abram Stockman (TDT-Unibet), Maximilian Kabas (Hrinkow Advarisc), Michiel Coppens (Beat), Jarno Grixa (P&S Metalltechnik Benotti), Luca Dreßler (Lotto Kern-Haus PSD Bank), oltre a Tim Wafler (Tirol KTM) e Rados?aw Fr?tczak (Voster ATS) che si staccano dopo poco.