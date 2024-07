Dieci anni del ’17 festival’ Sul palco Brunori Sas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nel giro di poco tempo è diventato uno degli eventi di punta per l’estate marchigiana. Si tratta del ’17, la rassegna che quest’anno festeggia il proprio decennale, con l’edizione 2024 in programma l’8 e il 9 luglio all’Anfiteatro delle Fonti di Ripatransone. Organizzata dall’ omonima associazione cultuale, la kermesse sarà impreziosita dalla presenza di tanti ospiti: su tutti, nella prima serata salirà sulancheSas. Resta sempre lo stesso, però, lo spirito che anima il festival: l’obiettivo è infatti sensibilizzare sulle malattie del sangue e raccogliere fondi per la ricerca e la lotta contro la leucemia e i linfomi. In memoria di Marzia, scomparsa nel 2011, la manifestazione pensata ed ideata da Massimo Croci, si è trasformata presto in uno dei festival più importanti del Centro Italia, con l’obiettivo di trasformare il dolore straziante in azione e passione attraverso la musica, la cultura e l’arte.