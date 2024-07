Cosa prevede il Decreto Riscossione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente illegislativo che riforma il sistema didei tributi. Questo provvedimento mira a snellire e migliorare il recupero delle imposte non pagate, affrontando un magazzino fiscale di cartelle esattoriali per un totale di milleduecento miliardi di euro. Sono due le principali novità introdotte. Il primo è l’allungamento dei tempi di pagamento delle cartelle esattoriali.I debiti fiscali potranno essere saldati in un massimo di centoventi rate mensili, estendendo l’orizzonte di pagamento fino a dieci anni. Questa misura si applica in particolare a coloro che hanno difficoltà economiche e debiti superiori a centoventimila euro nei confronti dello Stato. La nuova normativaun percorso graduale di estensione delle rate in base all’anno in cui viene presentata la richiesta.