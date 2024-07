Cantieri del tram a rilento FdI | Subito chiarezza Chiusura di via di Ripoli | tutti in coda a Gavinana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Firenze, 4 luglio 2024 – Idellavia in modalità ’rallentata’ rischiano di diventare la polemica dell’estate e la prima patata bollente da gestire per la giunta Funaro. Nel mirino ci sono i lavori della Vacs, la variante al centro storico, che, secondo Palazzo Vecchio sarebbe dovuta entrare in funzione prima dell’inizio delle scuole, ma che ora ha tempi assai più incerti. Ieri ci si è messa anche la lunga e dettagliata denuncia di un operaio – che sta lavorando suidi piazza San Marco – ai microfoni di Lady Radio. E rende complesso il pomeriggio, anche dal punto di vista politico. L’operaio, a proposito delle lungaggini dei lavori sulla variante al centro storico (che collegherà, una volta ultimata, la Fortezza a via Lamarmora e ai viali di circonvallazione), parla di "vari disagi di comunicazione tra geometri, geologi, misure sbagliate, lavori fatti e rifatti" e si spinge addirittura oltre alludendo a presunti ritrovamenti di reperti che comunque non avrebbero fermato le operazioni.