Breda | Le big devono avere più coraggio e far giocare i Primavera la Juventus …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024): “Le bigpiùe far, laun esempio. In Serie B mancano i campi d’allenamento, difficile così valorizzare i giovani” Ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it è intervenuto Roberto. Tanti i temi trattati in quest’intervista esclusiva, dall’eliminazione dell’Italia a Euro 2024 alla Serie B. In questo particolare estratto, l’ex allenatore della Ternana esprime il suo giudizio sui giovani calciatori italiani, sui problemi legati al loro percorso sportivo e sulla difficoltà di approdo o consacrazione in Serie A o nelle big del campionato. I processi mediatici e politici dopo il disastro dell’Italia a Euro 2024 sono già partiti, così come le riflessioni sul livello del calcio italiano e sullo spazio dato ai giovani.