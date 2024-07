Via libera ai saldi estivi in Irpinia l’appello di Confesercenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sabato 6 luglio cominceranno in, come nel resto della Campania, i, che rappresentano, soprattutto in questa fase delicata per l’economia delle famiglie e per l’andamento del commercio, un’occasione per acquistare prodotti a prezzi scontati e per rilanciare i consumi, in particolare nei negozi di vicinato”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale diAvellino. “Negli ultimi anni – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – abbiamo evidenziato, a più livelli, la necessità di una rimodulazione del meccanismo delle vendite promozionali di fine stagione, per renderlo più rispondente alle evoluzioni del mercato e alle esigenze dei clienti. Una riorganizzazione da attuare di pari passo ad una regolamentazione del commercio elettronico, soprattutto delle grandi piattaforme digitali nazionali ed internazionali.