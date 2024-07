Sinner-Berrettini oggi in tv Wimbledon 2024 | orario esatto programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024), mercoledì 3 luglio, Jannike Matteosi affronteranno nel secondo turno del torneo di. Sull’erba di Church Road ci sarà il derby tanto atteso tra i giocatori che nell’ultimo periodo hanno regalato maggior soddisfazioni al tennis italiano. Una partita che si apre a qualsiasi risultato per le caratteristiche dei contendenti. LA DIRETTA LIVE DI(3° MATCH DALLE 14.30) Da una parte si ha il n.1 del mondo che ha voglia di confermarsi tale nel Tempio del Tennis. L’esordio contro il tedesco Yannick Hanfmann non è stato tra i più brillanti, maha comunque fatto vedere qualità tecniche e caratteriali notevoli per riuscire a chiudere un incontro che si stava complicato ben oltre le previsioni della vigilia.