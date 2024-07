Silicondev investe nelle soluzioni blockchain ed entra in Mediachrome

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024), leader nella Digital Transformation, annuncia con entusiasmo l’ingresso in, un’azienda di punta nella Live Communication. Ouesta acquisizione strategica rappresenta un passo significativo per, che amplia così il proprio portafoglio didigitali innovative., fondata da esperti sviluppatori software e designer digitali, è nota per la sua esperienza nel settore degli eventi aziendali, corporate e consumer. La società ha realizzato oltre 100 progetti per più di 30 clienti multinazionali, offrendodigitali all’avanguardia per il marketing e la comunicazione. Le sue piattaforme proprietarie consentono la produzione e distribuzione di contenuti con qualità televisiva a costi contenuti, rivolgendosi a un pubblico internazionale.