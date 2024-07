Pazzesco Juventus Chiesa via gratis | svolta improvvisa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ladeve affrontare il casoe spunta la: viadal club bianconero, tutti i dettagli Il casotiene banco in casa. L’attaccante, reduce da un deludente europeo, è alle prese con la grana contratto: in scadenza il 30 giugno 2025, la trattativa per il rinnovo sembra essersi ormai arenata e per lui si parla con insistenza di una cessione. Per il nuovo accordo tra calciatore eil problema è rappresentato, neanche a dirlo, dall’ingaggio: il club non vuole smuoversi dai cinque milioni dell’attuale accordo,punta ad uno stipendio da 7 milioni di euro a stagione, cifra ritenuta eccessiva dal club che sta attuando una politica di contenimento dei costi. Date queste premesse, immaginare un futuro insieme trae laè complicato ed è per questo che il calciomercato appena iniziato potrebbe essere quello dell’addio.