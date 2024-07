L’Osimana ritrova Triana e punta su Bugaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Altre due conferme in casa Osimana. L’ultima quella di Cristian(foto). L’esterno offensivo giallorosso, classe 1998, dopo il lungo infortunio, è pronto a rimettersi in gioco. Una lunga riabilitazione per, dopo lo stop nella finale vittoriosa di Coppa Eccellenza Marche contro la Maceratese, con suo gol annesso e infortunio con operazione successiva al ginocchio. "Sono pronto a rimettermi in gioco - afferma-. Non vedo l’ora di tornare a giocare". Altro riconfermato della scorsa stagione è Gianluca, classe 1993, giocatore d’esperienza e qualità che sarà molto importante per la rosa a disposizione di mister Claudio Labriola. Magari cercando più incisività a livello offensivo, quella che è mancata la scorsa stagione doveha realizzato solo una rete.