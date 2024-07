Le imbarazzanti scuse di Biden | Flop al confronto con Trump? Tutta colpa di…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) C’è ancora grande sconcerto tra i democratici dopo la prestazione imbarazzante del presidentenelcon. Amnesie, balbettii e frasi senza un senso logico che, secondo, avrebbero un unico colpevole: il jet lag accumulato nelle ultime settimane, durante le quali si è recato due volte in Europa, compreso il G7 in Puglia. Ledi: “del sonno” L’attuale presidente americano ha detto ad una raccolta fondi che ha sbagliato a non dare ascolto al suo staff, poiché nel corso dei recenti viaggi ha attraversato circa 15 fusi orari che lo hanno mandato in confusione. “Non è una scusa, ma una spiegazione” – ha precisato. Qualcuno ha espresso forti dubbi sulle condizioni fisiche e mentali del presidente, ma Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, ha rassicurato tutti spiegando chenon soffre di Alzheimer, né di demenza senile né di altre malattie degenerative.