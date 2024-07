La baronessa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Che la storia del jazz statunitense degli anni Quaranta e Cinquanta debba molto, se non tutto, a una nobildonna inglese è una storia non del tutto nota. La racconta oggi Hannah Rothschild, la pronipote di Pannonica de Koenigswarter, nel romanzo La, edito in Italia da Neri Pozza. “La chiamavano ladel jazz. Vive con un nero, un pianista. Ha volato sui bombardieri Lancaster durante la guerra. Quel sassofonista drogato, Charlie Parker, è morto nel suo appartamento. Ha avuto cinque figli e ha vissuto con trecentosei gatti. La famiglia l’ha ripudiata. Le hanno dedicato venti composizioni. Ha gareggiato con Miles Davis sulla Quinta Avenue. Hai saputo delle droghe? E’ andata in prigione perché non ci andasse lui. Lui chi? Thelonious Monk.