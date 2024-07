Google Pixel | per i processori Tensor è addio totale a Samsung

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ha deciso di abbandonare lo sviluppo in partnership condeidestinati agli smartphoneSin da quandoha lanciato il primo smartphone della linea, i SoCche utilizzati per alimentarli sono stati derivati da progetti interniper i suoi Exynos. A partire però dalG5 che andrà ad equipaggiare il10, il colosso dei motori di ricerca ha deciso di sviluppare per intero il progetto e di affidarsi a TSMC per la fabbricazione. Progetto interno e fabbricazione TSMC per i futuri SoCdeiMentre la serie9 utilizzerà il chipG4 realizzato con il processo a 4 nm diFoundry, la serie10 presenterà il processoreG5 realizzato con il processo a 3 nm di TSMC.