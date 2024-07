F lli Giacomello | passato presente e futuro degli indicatori di controllo dei liquidi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Fondata nel 1985, F.lliè cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel settorestrumenti di misura industriale. L’azienda, situata a Rho, si è sempre distinta per la sua capacità di combinare tradizione e innovazione, fornendo di generazione in generazione prodotti di alta qualità e un servizio clienti impeccabile. Con la missione di offrire soluzioni efficienti che rispondano alle esigenze specifiche dei clienti, l’intero team si prende cura delle richieste dalla consulenza alla progettazione, fino alla produzione, collaudo e spedizione garantendo in ogni fase il massimo livello di precisione e affidabilità. Gli interruttori a galleggiante di F.llirappresentano uno dei prodotti di punta dell’azienda. Questi dispositivi sono essenziali per il rilevamento dei livelli deiin serbatoi e cisterne e per attivare o disattivare un circuito elettrico.