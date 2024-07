Ashley Judd al Magna Graecia Film Festival

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024)riceverà la Colonna d’Oro e presenterà in concorso Lazareth, thrillerdi Alec Tibaldi, terrà inoltre, una conversazione con Silvia Bizio, curatrice delle opere prime internazionali e responsabile delle conversazioni con talent internazionali.attrice, autrice e attivista per i diritti umani è stata nominata due volte ai Golden Globe e agli Emmy Awards e ha ricevuto un Independent Spirit Award come “Miglior protagonista femminile” per Ruby in paradise. Tra iinterpretati da protagonista i thriller Il collezionista, Colpevole d’innocenza e High Crimes – Crimini di Stato. E’ nel cast della serie Berlin Station e dell’ultima stagione di Twin Peaks di David Lynch. Time Nel 2017è nominata tra le Persone dell’anno della rivista TIME (“The Silence Breakers”) per la sua attività contro le violenze sessuali di genere.