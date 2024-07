Aggredisce una donna nel Pronto soccorso arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statoe accusato di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale un uomo che ha aggredito e ferito con un coltello una. L’aggressione era stata preceduta da una lite con urla che hanno richiamato un agente in servizio nel posto di polizia dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. L’aggressione è avvenuta neldel nosocomio stabiese, che proprio oggi compare nel report del sindacato Nursing Up come uno dei reparti più critici d’emergenza ospedaliera di tutta Italia, definito “pari a quella di una bomba a orologeria, con un bacino di utenza che, da quello della popolazione dell’area costiera, si è allargato da alcuni anni anche al territorio vesuviano e alla confinante provincia di Salerno”.