Xbox Game Pass Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi di Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 2 luglio 2024)haladididi questo mese di, rivolti anche in questo caso ai possessori di una consoleOne,Series X, Series S, di un PC o di un dispositivo mobile sfruttando la tecnologiaCloud Gaming. Diamo un’occhiata qui sotto allaparte dei titoli pronta ad arricchire ilnel corso di questo mese di: Journey to the Savage Planet (Cloud, Console, e PC) – July 3 Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, Console, e PC) – July 3 Cricket 24 (Cloud, Console, e PC) – July 9 The Case of the Golden Idol (Cloud, Console, e PC) – July 9 Neon White (Cloud, Console, e PC) – July 11 Tchia (Cloud, PC, andSeries XS) – July 11 Magical Delicacy (Cloud, Console, e PC) – July 16 Flock (Cloud, Console, e PC) – July 16ha ancheche lascerannonella giornata del 15: Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Console, and PC) Figment 2: Creed Valley (Cloud, Console, and PC) Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC) TOEM (Cloud, Console, and PC) The Wandering Village (Cloud, Console, and PC) Ricordiamo che appena qualche giorno fa ilha accolto anche EA Sports FC 24.