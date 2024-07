Wimbledon 2024 Day 2 | Centre Court per Djokovic e Murray 5 gli azzurri in programma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo una giornata inaugurale con poche sorprese a livello maschile e qualche caduta eccellente tra le donne,si appresta a vivere un martedì in cui è inla chiusura degli incontri di primo turno. E, sempre rispettando le famose tradizioni locali, sarà la vincitrice della passata edizione, Marketa Vondrousova, a debuttare sulcontro la spagnola Bouzas Maneiro. A seguire, due incontri maschili, di due che su quel prato hanno fatto la storia. Prima Novak, che a poche settimane dall’infortunio al menisco si dichiara prontissimo in vista dell’esordio contro il ceco Kopriva. A seguire sarà il turno dell’idolo di casa, quell’Andyprotagonista per l’ultima volta su quell’erba che gli ha donato lo Slam e anche un oro olimpico.