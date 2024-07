Riassunto | Annunciata la partnership strategica Moody’s – MSCI per migliorare la trasparenza e fornire soluzioni di rischio basate sui dati

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 2 luglio 2024) NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Inc. (NYSE:) eCorporation (NYSE:MCO) hanno oggi annunciato un accordo dirivoluzionario, che sfrutta i punti di forza di entrambi ai fini di una maggioresui mercati in materia di ESG e sostenibilità, oltre che per supportare decisioni migliori.sfrutterà ie i modelli di sostenibilità di, utilizzati dai più grandi gestori e investitori su scala mondiale. L’accordo, stipulato la scorsa settimana, include i rating e i contenuti ESG leader del settore di, che misurano la gestione dei rischi e delle opportunità ESG finanziariamente rilevanti di una società. Con l’accesso aiintende migrare nel tempo i proprie punteggi ESG esistenti per offrire i contenuti di sostenibilità diattraverso una serie diche saranno a disposizione dei clienti dinei settori bancario, assicurativo e aziendale.