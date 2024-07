Pronto alle dimissioni | terremoto dopo il flop dell' Italia di Spalletti tam-tam impazzito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) La delusionel'eliminazioneda Euro 2024 è ancora una ferita troppo fresca per essere dimenticata in fretta. Gli azzurri non si sono dimostrati all'altezza di poter competere in un torneo di quel livello. E l'indiziato numero uno del fallimentoa Nazionale è proprio Luciano Sptti. Il ct toscano è sembrato avere poche idee e confuse. L'ex Napoli ha sbagliato alcune convocazioni e ha costretto alcuni giocatori a giocare fuori ruolo. Il risultato? Due gol in quattro partite eeliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale. Peggio di così era difficile da pronosticare. Sptti non si dimetterà da commissario tecnicoa Nazionale. Il ct azzurro proverà a ringiovanire la rosa per cercare di qualificarsi ai prossimi Mondiali.