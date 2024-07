Parigi 2024 tennis | Medvedev e Azarenka presenti Rublev e Kalinskaya no

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Si compone la lista di atleti neutrali russi e bielorussi che hanno accettato l’invito pernel. Arriva il sì di Daniil, assieme a lui ci saranno Roman Safiullin, Pavel Kotov, Ekaterina Alexandrova, Diana Shnaider e Mirra Andreeva. Fioccano invece le rinunce importanti: non giocheranno sulla terra dei campi del Roland Garros Andrey, Karen Khachanov (argento a Tokyo), Liudmila Samsonova e Anna, fidanzata di Jannik Sinner. Tra le bielorusse non è ancora nota la risposta di Aryna Sabalenka, al momento ai box per l’infortunio alla spalla che l’ha costretta a dichiarare forfait per Wimbledon, ma che non sembrava particolarmente attratta di partecipare ai Giochi senza la sua bandiera. Presenza confermata, invece, dall’ex numero 1 al mondo Vika