LIVE Darderi-Choinski 7-5 2-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | avanti di un break il britannico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-HIJIKATA (3° MATCH DALLE 12.00) 40-40 Prima al centro vincente per il. 40-V Non rimane in campo l’accelerazione di dritto di, altra pallaper il 22enne italiano. 40-40 Termina in corridoio l’attacco lungolinea con il dritto dell’azzurro. 40-V Largo il rovescio di, pallaper. 40-40 Lungo l’approccio in back di. 40-30 Decolla l’attacco di dritto di. 30-30 Doppio fallo per la wildcard locale. 30-15 Ottima risposta di dritto dell’azzurro. 30-0 Non tiene in campo la risposta di, parziale di 10-1 per il. 15-0 Ace. 2-3! Secondo avvio da dimenticare per l’azzurro, che quasi liscia la palla con il rovescio.