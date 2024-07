Fip Toscana il movimento in crescita | in aumento le squadre iscritte ai campionati

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024) FIRENZE – Pallacanestro regionale, è tempo di bilanci alla fine della stagione. A metà del 2024 si certifica l’delleairegionali, ladelfemminile ed un palcoscenico che ha visto disputarsi sul territorio tre delle sette finali nazionali deigiovanili. Il basket toscano, insomma, gode di ottima salute e cresce nella sua attività. Il Comitato Regionaledella Fip in questa stagione ha registrato 712ai(miglior risultato degli ultimi sette anni), contro le 677 della precedente stagione sportiva e 9329 gare gestite (119 in più rispetto al 2022/2023) delle quali 6539 giovanili (167 in più rispetto alla precedente stagione). Inanche ilfemminile, che quest’anno ha fatto registrare un incremento del 9,43% delle(116 contro le 106 della passata stagione) e del 21,84% rispetto al 2021/2022 (87).