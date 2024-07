Fantastici Quattro | San Diego viene invasa da nuovi poster del film in vista del Comic-Con

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 2 luglio 2024) Iinvadono il San-Con! Con l’avvicinarsi del SDCC, idelFantastic Four dei Marvel Studios stanno già decorando il centro di San, come dimostrano le foto postate sui social media. A Rob Paladino va il merito di aver individuato e postato per primo idei, che potete vedere qui sotto: Iriprendono perfettamente la campagna di marketing de I, mostrando le silhouette di ciascuno deieroi, disposti a coppie per ogni: Reed Richards/Mr. Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach). Il design delle silhouette deiè retrò e kitsch (come ci si aspettava per ilambientato negli anni Sessanta); inoltre, essi preservano il mistero dei costumi e dei trucchi ufficiali dei, che verranno rivelati durante il panel della Hall H della Marvel al SDCC.